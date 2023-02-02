Проклятие Грейс Келли: от трагической судьбы ее детей вас бросит в дрожь

Участь княгини Монако Грейс Келли оказалась плачевной. Незадолго до своего 53-летия принцесса погибла в автокатастрофе. У монаршей особы осталось трое детей, судьба которых также не вызывает зависти.

Старшая из наследников Грейс Келли и князя Ренье принцесса Каролина вышла замуж за Филиппа Жюно, но счастья ей это не принесло. Вскоре супруги развелись и монаршая особа стала женой Стефано Казираги. Казалось, что черная полоса осталась позади.

Каролина была по уши влюблена в наследника итальянского промышленника и родила ему троих детей. В 1990 году сказке пришел конец — дочь Келли стала вдовой: ее любимый муж разбился на моторной лодке. Впоследствии знаменитость вышла замуж в третий раз, но сегодня она не живет под одной крышей с кронпринцем Эрнстом Августом, от которого родила дочь.

Не задалась личная жизнь и у средней наследницы монархов — Стефании. В 1995 году она вышла замуж за своего телохранителя Даниэля Дюкрюэ, но вскоре развелась с ним, уличив в измене. У экс-супругов есть двое общих детей. Спустя три года знаменитость стала матерью в третий раз.

Отцом ее ребенка вновь оказался телохранитель — Жан-Раймонд Готтлиб. Впоследствии Стефания закрутила роман с женатым дрессировщиком слонов в цирке, а затем и вовсе вышла замуж за его коллегу Адана Лопеса Переса. Уже через год брак распался.

Сына Грейс Келли князя Альбера также не назовешь счастливым семьянином. Он состоит в браке с Шарлен Уиттсток, но, по слухам, давно платит собственной жене, чтобы та появлялась с ним на светских мероприятиях. Княгиня устала от новостей о внебрачных детях мужа, который никак не может отказаться от мимолетных интрижек с женщинами.

И пока дети ныне покойной Грейс Келли тщетно пытаются быть счастливыми, многие шепчутся о проклятии Гримальди. Согласно легенде, в 13 веке первый правитель Монако Ренье I то ли украл фламандскую девушку, то ли приговорил ведьму к сожжению на костре, после чего услышал роковые слова: «Никогда Гримальди не найдут счастья в браке». Совпадение или нет, но его потомки действительно не знают, что такое семейное благополучие.