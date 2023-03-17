Проклятие «Бригады»: ахнете, узнав, кого из звезд сериала уже нет в живых

20 лет назад на экраны вышел сериал «Бригада». Криминальная драма о дружбе и бандитских разборках открыла Сергею Безрукову и другим членам киногруппировки дорогу в кино. А Николай Еременко-младший не дожил даже до премьеры. Сегодня в живых не осталось многих из тех, кто блестяще воплотил в кино персоналий 1990-х.

Андрея Панина нашли мертвым в собственной квартире. Версий было много: запой и, как следствие, неосторожное падение, месть ревнивца или ненавистников Володи Опера. Артист получал много писем с угрозами.

Влиятельный бизнесмен из «Бригады» ушел из жизни в прошлом году: Андрей Нагорнов служил в театре «Эрмитаж».

Телохранитель Шмидт скончался в 2021 году от рака. Ранее Дмитрий Гуменецкий сидел в тюрьме за хранение запрещенных веществ.

Александр Дедюшко, появившийся в сериале всего на несколько минут, разбился на машине в 2007 году.

Юрий Думчев и Виталий Альшанский скончались от инфаркта.