Происходящее с 89-летней Татьяной Дорониной повергнет в шок: объявился наследник

Пока 89-летняя Татьяна Доронина пребывает в геронтологическом центре «Юго-Западный», вокруг ее имени кипят нешуточные страсти. Артистка заметно сузила круг своего общения: на контакт с ней могут выйти лишь ее личный помощник и сотрудники учреждения. Это привело к громкому скандалу.

Учинила же его предполагаемая племянница знаменитости родом из Архангельска — Елена Буянова. Сначала она безуспешно попыталась пробраться на территорию центра, а после объявила Доронину в розыск. Между тем никто не понимает, откуда у артистки появилась новая родственница. Как пишет издание «Комсомольская правда», она может оказаться самой настоящей аферисткой.

В пользу этого свидетельствует тот факт, что Буянова объявилась после того, как СМИ распространили информацию об элитной недвижимости Дорониной. Судя по всему, «племянница» рассчитывает на то, что станет наследницей завидного имущества. Между тем сама актриса уверяет, что никаких родных у нее в Архангельске нет. При этом знаменитость отмечает, что свою двоюродную сестру похоронила два года назад и еще раньше проводила в последний путь родную сестру и племянника.