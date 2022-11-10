Проиграл битву с возрастом: звезду «Саша + Маша» в лысеющем старичке вы не узнаете

Георгий Дронов запомнился зрителям по таким сериалам, как «Саша + Маша» и «Воронины», где засветился в главных ролях. Многие признаются, что выросли на этих проектах, которые давно не выходят в эфир, но, несмотря на это, не утратили своей популярности.

Между тем время не пощадило известного актера. Из молодого и обаятельного мужчины он превратился в лысеющего старичка. Звезда экрана ведет социальные сети, где периодически рассказывает о своей творческой жизни. Под фото и видео с артистом интернет-пользователи пишут, что тот явно проиграл битву с возрастом.

Впрочем, Дронов на критику реагирует спокойно. В одном из интервью он подметил, что действительно стал старичком, который вечно «брюзжит и не принимает ничего нового». Также звезда экрана признался, что уже мечтает уйти на заслуженный отдых, который проведет на диване у телевизора.