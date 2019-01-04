Программа передач на сегодня, 5 января 2019, для всех каналов
«Киноафиша» предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 5 января 2019, в субботу.
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на Первом канале
05:20 Контрольная закупка
06:00 Новости
06:10 Угадай мелодию
07:00 Огонь, вода и... медные трубы
08:30 Особенности национальной охоты в зимний период
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Видели видео?
11:10 Наедине со всеми
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Старушки в бегах (5-я и 6-я серии)
14:20 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звезды..."
15:15 ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко
17:00 "Угадай мелодию". Новогодний выпуск
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
19:45 Сегодня вечером
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
23:00 "Самые. Самые. Самые". Проект Владимира Познера и Ивана Урганта
23:55 Виктор
01:35 Любовное гнездышко
03:00 Особенности национальной охоты в зимний период
04:10 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звезды..."
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале Россия 1
05:00 Доярка из Хацапетовки-3 (1-я - 4-я серии)
08:45 Голубка (7-я - 10-я серии)
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Новая волна". Лучшее
13:20 Уйти, чтобы вернуться (9-я - 12-я серии)
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Привет, Андрей!
20:00 Вести
20:40 Вести. Местное время
21:00 Родина (10-я - 12-я серии)
00:00 Ликвидация (11-я - 14-я серии)
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале НТВ
05:40 Чудо техники
06:25 Алмаз в шоколаде
08:00 Сегодня
08:15 Зарядись удачей!
09:15 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:20 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона
16:00 Сегодня
16:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона
16:50 Пёс-2 ("Блеск", "Призраки прошлого", "Туман", "Молчун", "Ставки сделаны", "Тролль")
19:00 Сегодня
19:25 Пёс-2 ("Блеск", "Призраки прошлого", "Туман", "Молчун", "Ставки сделаны", "Тролль")
23:00 Юбилейный вечер Михаила Гуцериева
01:10 Поедем, поедим!
01:50 Гений
04:25 Urban: Музыка больших городов
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале ТВ Центр
06:00 Любовь по-японски (1-я серия)
06:47Любовь по-японски (2-я серия)
07:35 Черный тюльпан
09:50 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
10:40 За витриной универмага
12:30 Мой герой (Максим Аверин)
13:20 Лион Измайлов. Курам на смех
14:30 События
14:45 Женская логика-4 (1-я серия)
15:47Женская логика-4 (2-я серия)
16:50 Естественный отбор (Баклажанная икра)
17:40 Вторая первая любовь (1-я серия)
18:37Вторая первая любовь (2-я серия)
19:35 Вторая первая любовь (3-я серия)
20:33Вторая первая любовь (4-я серия)
21:35 События
21:50 Всё о его бывшей (1-я серия)
22:50 Всё о его бывшей (2-я серия)
23:55 Алексей Толстой. Никто не знает правды
00:50 Роковые влечения. Жизнь без тормозов
01:30 Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает
02:25 Александр Домогаров. Откровения затворника
03:10 Великие обманщики. По ту сторону славы
03:50 Парижские тайны
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале Культура
06:30 Сита и Рама (94-я - 103-я серии)
10:20 "Снежная королева". "Кошкин дом"
11:55 Гусарская баллада
13:30 Голубая планета (Коралловые рифы)
14:25 Ехал грека... Путешествие по настоящей России (Ферапонтово)
15:10 Сабрина
17:10 История русской еды (Голодная кухня)
17:40 Юбилейный концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском дворце
20:00 За спичками
21:35 Дикие танцы (4-я серия)
22:05 Мелочи жизни
23:25 Клуб 37 (Выпуск от 5 января)
00:30 Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ
01:00 Ехал грека... Путешествие по настоящей России (Ферапонтово)
01:40 Голубая планета (Коралловые рифы)
02:35 Фильм, фильм, фильм
МАТЧ!LIVE
06:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
06:30 Все на Матч!
07:25 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе. Бой за титул чемпиона мира по версии (К. Широ - С. Хуарес. Е. Чупраков - М. Ито)
09:10 Все на футбол! (Германия - 2018. Итоги года)
10:10 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады
12:40 Новости
12:50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады
15:20 Новости
15:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция ("Манчестер Юнайтед" - "Рединг")
17:25 Новости
17:30 Все на Матч!
17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция ("Челси" - "Ноттингем Форест")
19:55 Новости
20:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция ("Блэкпул" - "Арсенал")
22:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из Германии
22:50 Новости
22:55 Все на Матч!
23:15 Специальный репортаж (Ванкувер. Live)
23:35 Все на хоккей!
00:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Канады
02:30 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал. Прямая трансляция из Канады
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале СТС
06:00 Ералаш
06:25 Приключения Кота в сапогах
07:40 Три кота
08:05 Царевны
08:30 Уральские пельмени (Битва фужеров)
09:00 ПроСТО кухня
10:00 Рогов. Студия 24
11:00 Трудный ребёнок
12:30 Трудный ребёнок-2
14:15 Майор Пейн
16:00 Уральские пельмени (Битва фужеров)
16:30 Детсадовский полицейский
18:40 Поездка в Америку
21:00 Пятый элемент
23:30 Земля будущего
02:00 Майор Пейн
03:50 Детсадовский полицейский
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко
07:10 Next (1-я - 4-я серии)
11:00 Брат
13:00 Брат-2
15:20 Жмурки
17:30 День Д
19:00 Реальный папа
20:45 Соловей-Разбойник
22:30 ДМБ
00:10 Гена-Бетон
01:50 Кококо
03:30 Самые шокирующие гипотезы
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале ТНТ
05:10 Импровизация (13-я серия)
06:00 Импровизация (14-я серия)
07:00 Где логика? (66-я серия)
08:00 ТНТ Music (77-я серия)
08:30 Импровизация (15-я серия)
09:00 Дом-2. Lite
10:00 Дом-2. Остров любви
11:00 Битва экстрасенсов (308-я серия)
12:30 Битва экстрасенсов (309-я серия)
14:00 Битва экстрасенсов (310-я серия)
15:30 Битва экстрасенсов (311-я серия)
17:00 Битва экстрасенсов (312-я серия)
18:30 Битва экстрасенсов (313-я серия)
19:00 Битва экстрасенсов (313-я серия)
19:30 Битва экстрасенсов (313-я серия)
20:00 Битва экстрасенсов (314-я серия)
21:30 Битва экстрасенсов (315-я серия)
23:00 Дом-2. Город любви
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение
01:05 Танцы. Неделя из жизни шоу
02:05 ТНТ Music (77-я серия)
02:40 Stand Up (14-я серия)
03:30 Stand Up (15-я серия)
04:20 Stand Up (16-я серия)
Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале Домашний
05:35 6 кадров
06:00 Домашняя кухня (101-я - "Роман Мадянов")
06:30 Домашняя кухня (45-я серия - "Ирина Забияка")
07:00 6 кадров
07:30 Предсказания: 2019 (4-я серия)
08:30 Возвращение в Эдем (1-я - 6-я серии)
13:55 Жена с того света (1-я - 4-я серии)
18:00 6 кадров
19:00 Кровь не вода (1-я и 2-я серии)
22:30 Предсказания: 2019 (1-я серия)
23:30 6 кадров
00:30 Ганг, твои воды замутились
04:00 Звёздный Новый год (3-я и 4-я серии)