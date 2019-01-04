Программа передач на сегодня, 5 января 2019, для всех каналов

«Киноафиша» предлагает узнать, что покажут российские каналы по телевизору сегодня, 5 января 2019, в субботу.

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на Первом канале

05:20 Контрольная закупка

06:00 Новости

06:10 Угадай мелодию

07:00 Огонь, вода и... медные трубы

08:30 Особенности национальной охоты в зимний период

10:00 Новости с субтитрами

10:15 Видели видео?

11:10 Наедине со всеми

12:00 Новости с субтитрами

12:15 Старушки в бегах (5-я и 6-я серии)

14:20 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звезды..."

15:15 ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко

17:00 "Угадай мелодию". Новогодний выпуск

18:00 Вечерние новости с субтитрами

18:15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым

19:45 Сегодня вечером

21:00 Время

21:20 Сегодня вечером

23:00 "Самые. Самые. Самые". Проект Владимира Познера и Ивана Урганта

23:55 Виктор

01:35 Любовное гнездышко

03:00 Особенности национальной охоты в зимний период

04:10 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звезды..."

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале Россия 1

05:00 Доярка из Хацапетовки-3 (1-я - 4-я серии)

08:45 Голубка (7-я - 10-я серии)

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время

11:40 "Новая волна". Лучшее

13:20 Уйти, чтобы вернуться (9-я - 12-я серии)

17:00 Вести

17:20 Вести. Местное время

17:40 Привет, Андрей!

20:00 Вести

20:40 Вести. Местное время

21:00 Родина (10-я - 12-я серии)

00:00 Ликвидация (11-я - 14-я серии)

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале НТВ

05:40 Чудо техники

06:25 Алмаз в шоколаде

08:00 Сегодня

08:15 Зарядись удачей!

09:15 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:20 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона

16:00 Сегодня

16:15 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона

16:50 Пёс-2 ("Блеск", "Призраки прошлого", "Туман", "Молчун", "Ставки сделаны", "Тролль")

19:00 Сегодня

19:25 Пёс-2 ("Блеск", "Призраки прошлого", "Туман", "Молчун", "Ставки сделаны", "Тролль")

23:00 Юбилейный вечер Михаила Гуцериева

01:10 Поедем, поедим!

01:50 Гений

04:25 Urban: Музыка больших городов

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале ТВ Центр

06:00 Любовь по-японски (1-я серия)

06:47Любовь по-японски (2-я серия)

07:35 Черный тюльпан

09:50 Игорь Старыгин. Последняя дуэль

10:40 За витриной универмага

12:30 Мой герой (Максим Аверин)

13:20 Лион Измайлов. Курам на смех

14:30 События

14:45 Женская логика-4 (1-я серия)

15:47Женская логика-4 (2-я серия)

16:50 Естественный отбор (Баклажанная икра)

17:40 Вторая первая любовь (1-я серия)

18:37Вторая первая любовь (2-я серия)

19:35 Вторая первая любовь (3-я серия)

20:33Вторая первая любовь (4-я серия)

21:35 События

21:50 Всё о его бывшей (1-я серия)

22:50 Всё о его бывшей (2-я серия)

23:55 Алексей Толстой. Никто не знает правды

00:50 Роковые влечения. Жизнь без тормозов

01:30 Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает

02:25 Александр Домогаров. Откровения затворника

03:10 Великие обманщики. По ту сторону славы

03:50 Парижские тайны

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале Культура

06:30 Сита и Рама (94-я - 103-я серии)

10:20 "Снежная королева". "Кошкин дом"

11:55 Гусарская баллада

13:30 Голубая планета (Коралловые рифы)

14:25 Ехал грека... Путешествие по настоящей России (Ферапонтово)

15:10 Сабрина

17:10 История русской еды (Голодная кухня)

17:40 Юбилейный концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском дворце

20:00 За спичками

21:35 Дикие танцы (4-я серия)

22:05 Мелочи жизни

23:25 Клуб 37 (Выпуск от 5 января)

00:30 Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ

01:00 Ехал грека... Путешествие по настоящей России (Ферапонтово)

01:40 Голубая планета (Коралловые рифы)

02:35 Фильм, фильм, фильм

МАТЧ!LIVE

06:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады

06:30 Все на Матч!

07:25 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе. Бой за титул чемпиона мира по версии (К. Широ - С. Хуарес. Е. Чупраков - М. Ито)

09:10 Все на футбол! (Германия - 2018. Итоги года)

10:10 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады

12:40 Новости

12:50 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады

15:20 Новости

15:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция ("Манчестер Юнайтед" - "Рединг")

17:25 Новости

17:30 Все на Матч!

17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция ("Челси" - "Ноттингем Форест")

19:55 Новости

20:00 Все на Матч!

20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая трансляция ("Блэкпул" - "Арсенал")

22:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки. Трансляция из Германии

22:50 Новости

22:55 Все на Матч!

23:15 Специальный репортаж (Ванкувер. Live)

23:35 Все на хоккей!

00:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Канады

02:30 Все на хоккей!

04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал. Прямая трансляция из Канады

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале СТС

06:00 Ералаш

06:25 Приключения Кота в сапогах

07:40 Три кота

08:05 Царевны

08:30 Уральские пельмени (Битва фужеров)

09:00 ПроСТО кухня

10:00 Рогов. Студия 24

11:00 Трудный ребёнок

12:30 Трудный ребёнок-2

14:15 Майор Пейн

16:00 Уральские пельмени (Битва фужеров)

16:30 Детсадовский полицейский

18:40 Поездка в Америку

21:00 Пятый элемент

23:30 Земля будущего

02:00 Майор Пейн

03:50 Детсадовский полицейский

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале РЕН ТВ

05:00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко

07:10 Next (1-я - 4-я серии)

11:00 Брат

13:00 Брат-2

15:20 Жмурки

17:30 День Д

19:00 Реальный папа

20:45 Соловей-Разбойник

22:30 ДМБ

00:10 Гена-Бетон

01:50 Кококо

03:30 Самые шокирующие гипотезы

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале ТНТ

05:10 Импровизация (13-я серия)

06:00 Импровизация (14-я серия)

07:00 Где логика? (66-я серия)

08:00 ТНТ Music (77-я серия)

08:30 Импровизация (15-я серия)

09:00 Дом-2. Lite

10:00 Дом-2. Остров любви

11:00 Битва экстрасенсов (308-я серия)

12:30 Битва экстрасенсов (309-я серия)

14:00 Битва экстрасенсов (310-я серия)

15:30 Битва экстрасенсов (311-я серия)

17:00 Битва экстрасенсов (312-я серия)

18:30 Битва экстрасенсов (313-я серия)

19:00 Битва экстрасенсов (313-я серия)

19:30 Битва экстрасенсов (313-я серия)

20:00 Битва экстрасенсов (314-я серия)

21:30 Битва экстрасенсов (315-я серия)

23:00 Дом-2. Город любви

00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение

01:05 Танцы. Неделя из жизни шоу

02:05 ТНТ Music (77-я серия)

02:40 Stand Up (14-я серия)

03:30 Stand Up (15-я серия)

04:20 Stand Up (16-я серия)

Программа передач на сегодня, 5 января 2019 на канале Домашний

05:35 6 кадров

06:00 Домашняя кухня (101-я - "Роман Мадянов")

06:30 Домашняя кухня (45-я серия - "Ирина Забияка")

07:00 6 кадров

07:30 Предсказания: 2019 (4-я серия)

08:30 Возвращение в Эдем (1-я - 6-я серии)

13:55 Жена с того света (1-я - 4-я серии)

18:00 6 кадров

19:00 Кровь не вода (1-я и 2-я серии)

22:30 Предсказания: 2019 (1-я серия)

23:30 6 кадров

00:30 Ганг, твои воды замутились

04:00 Звёздный Новый год (3-я и 4-я серии)