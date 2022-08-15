«Продолжение мамы»: как сейчас выглядит дочь скончавшейся в 40 лет Евгении Брик

Актриса Евгения Брик умерла 10 февраля этого года после продолжительной борьбы с раком. После случившегося ее супруг Валерий Тодоровский перестал делиться в социальных сетях какими-либо публикациями и рассказывать о своей жизни. Однако не так давно режиссер сделал исключение, чем удивил своих подписчиков.

В аккаунте знаменитости появилась трогательная фотография его дочери Зои. На снимке наследница артистов позирует в одном из ресторанов. Как отметили пользователи Сети, дочь Брик с годами становится все сильнее и сильнее похожа на актрису.

«Продолжение мамы», «Зоя такая взрослая», «Как же они здесь похожи», «Копия мамы», — уверены подписчики.

Также не прошли мимо этой записи и коллеги Тодоровского. Под публикацией можно увидеть трогательные сообщения от Елизаветы Боярской, Ирины Старшенбаум и других знаменитостей.