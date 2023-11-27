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Продолжение этого фильма не спасли Гурченко и Чурикова: зрители хотят стереть себе память

27 ноября 2023 08:30
Продолжение этого фильма не спасли Гурченко и Чурикова: зрители хотят стереть себе память

Возвращение любимых героев не порадовало публику.

Российские киноделы активно переснимают советские хиты или создают продолжения культовых картин. Чаще всего такие фильмы не пользуются большим успехом у зрителей. Они сильно уступают оригиналу и получают в Сети сотни негативных отзывов. Так случилось и с лентой «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя», которая вышла на экраны в 2007 году.

Уникальный случай, когда за продолжение старого фильма взялся не молодой и амбициозный режиссер, а прославленный мэтр Эльдар Рязанов. По мнению большинства зрителей, картина оказалась провальной, несмотря на звездный состав.

В съемках приняли участие Сергей Безруков, Валентин Гафт, Сергей Маковецкий, Алексей Баталов, Инна Чурикова и, конечно, легендарная Людмила Гурченко. Однако проект признали провальным. Он получил крайне низкие оценки и от критиков, и от простых россиян, которые хотели бы скорее забыть увиденное.

«Актерский состав великолепен, но даже они не могут спасти то, что мертво от рождения», «Пересматривать этот ужас нет ни малейшего желания», — заявляют в Сети разочарованные зрители.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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