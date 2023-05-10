Продолжение династии: что скрывала от фанатов дочь Сергея Бодрова

Дочь Сергея Бодрова Ольга решилась на серьезные перемены в жизни. Знаменитость, которая пошла по стопам ныне покойного отца и, окончив ГИТИС, стала актрисой, попробует себя в новой роли. Правда, на этот раз речь идет вовсе не о фильме и спектакле.

Артистка, которая два года назад стала женой актера Сергея Быстрова, находится в ожидании первенца. Долгое время звездная наследница скрывала свою беременность от посторонних глаз, но теперь это стало практически невозможным.

Как пишет портал «СтарХит », судя по внушительному размеру живота Ольги, продолжатель династии Бодрова появится на свет совсем скоро. Точную дату родов дочь актера и режиссера не называет, однако подчеркивает, что готова стать матерью. При этом остается неизвестным, планирует ли Ольга приостанавливать свою творческую деятельность.