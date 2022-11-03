Продал все и не прогадал: этого о звезде «Танцора диско» вы точно не знали

Советские зрители прекрасно знают звезду Болливуда Митхуна Чакраборти по его ролям в индийских фильмах. Картины «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй» граждане СССР сначала засматривали в кино, а потом не пропускали ни одного показа на ТВ. А фанаты актера сбились со счета, пытаясь посмотреть все ленты с его участием. Уже к 1999 году Митхун попал в «Книгу рекордов Гиннесса», снявшись в 249 фильмах. И это число неуклонно росло.

Но мало кто из поклонников догадывался, что Чакраборти не только успешный актер, но и талантливый бизнесмен. К 1990-м он считался одним из богатейших людей в Индии. И хотя Митхун претендовал на неплохие гонорары, миллионером его сделала не карьера актера.

Он решился на рискованный шаг: продал всю свою собственность и купил огромный участок земли. В банке ему выдали ссуду на 50 млн рупий, которые актер вложил в строительство отеля. Все это время он жил в маленьком доме и сам иногда трудился чернорабочим на стройке. Митхун не прогадал: «выросший» на пустыре «Монарх Сафари Парк» принес ему миллионное состояние.