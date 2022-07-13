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Продал дом за границей не просто так: выгода Светлакова больше не секрет

13 июля 2022 13:20
Продал дом за границей не просто так: выгода Светлакова больше не секрет

От продажи недвижимости юморист получил десятки миллионов рублей.

Накануне Сергей Светлаков после долгого перерыва вышел на связь с подписчиками. Он рассказал им, что продал принадлежащий ему особняк в Латвии. Владельцем недвижимости в элитном поселке Юрмалы он стал больше 10 лет назад. Близкие друзья юмориста говорили, что он обожал останавливаться в просторном доме с несколькими спальнями и широкой террасой. Актер мог провести там все летние месяцы. По некоторой информации, неподалеку от основного особняка есть и небольшой домик, куда Сергей приезжал, чтобы порыбачить у реки. Поэтому внезапное решение о продаже дома за границей удивило поклонников комика.

Светская журналистка Алена Жигалова рассекретила выгоду Светлакова. В Telegram-канале она отметила, что приобретение участка и весь процесс строительства дома потребовали от юмориста около 20 млн рублей. Но за прошедшие годы недвижимость сильно подскочила в цене. Поэтому теперь шикарный особняк Сергея оценивается в сумму до 58 млн рублей. И сделка оказалась для юмориста прибыльной.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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