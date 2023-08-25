Проболталась Собчак: что Богомолов говорит за спиной у коллег, которым улыбается в лицо

В течение четырех лет Константин Богомолов руководит московским Театром на Малой Бронной. В основной труппе под его началом служат десятки артистов, в числе которых, например, Олеся Железняк и Сергей Чонишвили. И сам режиссер, как оказалось, не испытывает большого уважения к своим коллегам.

По словам Ксении Собчак, ее муж, который долгие годы ставит спектакли на сценах не только России, но и мира, не в восторге от личных качеств представителей актерской профессии. Якобы эта работа делает людей избалованными и вредными, что категорически не нравится ни режиссеру, ни его жене.

«Он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером», — признается Собчак в одном из YouTube-шоу.

И эта неприязнь настолько сильна, что Собчак ни за что бы не хотела, чтобы ее сын Платон становился артистом. Она мечтает, чтобы он получил серьезную профессию и не был связан с миром искусства.