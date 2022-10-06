Пробился в кино благодаря чужому горю: правду об Иване Лапикове знали немногие

Творческая судьба Ивана Лапикова могла сложиться совершенно иначе. Актер добился успеха благодаря тому, что в свое время в его семье случилась беда.

Артист был счастлив в браке с коллегой по цеху — актрисой Юлией Фридман. Супруги воспитывали дочь и служили в Сталинградском драматическом театре, где возлюбленная Лапикова была настоящей звездой. У нее просили автографы, узнавали на улице, и ничего не предвещало проблем.

Однако в один момент Фридман исчезла. Нашел жену Лапиков в Москве, куда она уехала, не поставив его в известность, поскольку больше не могла оставаться в Волгограде. У артистки развивалась глухота, и она не хотела угасать на глазах у тех, кто любил ее за талант, молодость и красоту.

Как бы актер ни пытался уговорить свою избранницу вернуться домой, все было бесполезно. Как пишет портал «Культурология », тогда Лапиков, вспомнив слова Олега Ефремова о том, что ему нужно обосноваться в столице, решился на переезд. Именно это и помогло знаменитости пробиться в кино.

Впоследствии актер, устроившийся на работу в «Мосфильм», начал играть небольшие роли. После того как на экраны вышел «Председатель», артист и вовсе проснулся знаменитым и больше недостатка в приглашениях от режиссеров не испытывал.