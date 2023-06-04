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Киноафиша Статьи Пробилась без дяди-скандалиста: только взгляните на тайную племянницу Ефремова

Пробилась без дяди-скандалиста: только взгляните на тайную племянницу Ефремова

4 июня 2023 09:00
Пробилась без дяди-скандалиста: только взгляните на тайную племянницу Ефремова

Поиски родственников иногда приводят к совершенно неожиданным результатам.

Мода на поиски и изучение своих корней пришла к нам уже довольно давно. Этим сейчас занимаются все, кому не лень — от простых людей до знаменитостей. Не обошло стороной это веяние и актрису Светлану Иванову. Знаменитость обнаружила родство с такими людьми, что впору задуматься, нужны ли ей такие связи.

Пробилась без дяди-скандалиста: только взгляните на тайную племянницу Ефремова

Девушка родилась в столице, в обычной семье. Однако легенды и тайны окружали Светлану всегда. Так, одна из семейных историй, что передается из поколения в поколение, рассказывает об итальянских корнях кинозвезды. Якобы ее прародительницей была итальянская девушка, которая стала моделью для знаменитого полотна Карла Брюллова «Всадница».

Кроме того, среди родственников Светланы обнаружился и скандально известный Михаил Ефремов. Он оказался ее дядей. Но звездное родство никак не помогало актрисе в ее карьере. Всего, что сейчас у нее есть, девушка добилась сама, не выпрашивая покровительства или какой-то помощи у известных и влиятельных родственников.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Снежана Синцова
Снежана Синцова
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