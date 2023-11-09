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Пробежала черная кошка? Машков отказался переступать порог театра Хабенского, и вот почему

9 ноября 2023 18:30
Пробежала черная кошка? Машков отказался переступать порог театра Хабенского, и вот почему

Конфликт двух звезд тянется не первый год.

Уже два года Константин Хабенский возглавляет МХТ имени А. П. Чехова. Знаменитый киноактер успешно переквалифицировался в театрального мэтра, однако в его культурном заведении не обошлось без скандала. С афиш исчезло имя Владимира Машкова, давнего недруга художественного руководителя.

В 2013 году артисты вместе снимались в фильме «Распутин». Машкова задело, что Хабенский вел себя надменно и требовал почтения даже от маститых актеров. С тех пор отношения коллег разладились. Когда у МХТ появился новый начальник, двери театра закрылись перед звездой боевиков.

В далеком 2014 году Владимир Машков поставил на этой сцене спектакль «Номер 13 D» по пьесе Рэя Куни. В главной роли был задействован Игорь Верник. Постановка, имевшая грандиозный успех, идет и по сей день, но только имя режиссера никто больше не упоминает.

Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press/globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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