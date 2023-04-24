Про эту актрису никогда не подумаете: вот с кем крутил роман Харламов до встречи с Асмус

Личная жизнь юмориста Гарика Харламова всегда была бурной. Его отношения с Кристиной Асмус обсуждала вся страна, но мало кто знает, с кем комик крутил любовь задолго до встречи с ней.

Много лет назад пассией Харламова была главная Эсмеральда России Светлана Светикова. Они познакомились на съемках одного фильма, после чего сильно сдружились. Постепенно их приятельские отношения переросли в нечто большее, и между Харламовым и Светиковой начался роман.

Сильное чувство «накрыло» будущую звезду мюзиклов с головой. У артистов даже состоялась шуточная помолвка.

«Я влюбилась в его характер, в его юмор, в его отношение ко мне», — откровенно рассказала Светлана на YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу ».

Однако родители 17-летней певицы запретили ей встречаться с юмористом, но она продолжала бегать к нему на свидания тайком. Это приводило к грандиозным скандалам в семье. Драма длилась до тех пор, пока она Светикова не осознала, что будущего с Харламовым у нее нет. Вскоре Светлана нашла другого кавалера.