Признания ждали многие: Алина Загитова раскрыла правду о продолжении карьеры

Зимой 2019 года Алина Загитова объявила об уходе из спорта. С тех пор поклонники фигуристки ждут, что она изменит свое решение и снова начнет участвовать в соревнованиях.

Между тем олимпийская чемпионка не сидит без дела. Она поступила в университет, чтобы получить специальность журналиста, а также решила попробовать свои силы на телевидении и стала ведущей шоу «Ледниковый период».

Прежде знаменитость предпочитала не говорить о своих дальнейших планах в спорте. Однако оказалось, что надежды фанатов Загитовой могут оправдаться. Все потому, что звезда фигурного катания не стала открещиваться от возможности возобновить свою спортивную карьеру и выступила с признанием, которого многие так ждали.

Во время футбольного турнира блогерских команд фигуристка пообщалась с журналистами и раскрыла правду о своем будущем. Загитова подметила, что сейчас ее жизнь смело можно назвать насыщенной и интересной, но несмотря на это, она скучает по былым временам.