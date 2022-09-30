Признался публично: этот факт об Ангеле из «Баффи» расстроит фанаток

Актер Дэвид Бореаназ несколько лет играл лишь эпизодических персонажей, пока не получил одну из центральных ролей в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Он перевоплотился в Ангела, возлюбленного главной героини. По сюжету это был падший вампир, который защищал Баффи от злодеев. Положительный герой оказался настолько популярен, что в 1999 году начал выходить и спин-офф сериала под названием «Ангел». Проект продержался на экранах до 2004 года.

После этого Бореаназ строил карьеру на боевиках и остросюжетных фильмах, получая в картинах роли отважных мужчин. В другом популярном сериале «Кости» он играл сурового агента ФБР. Но если в своих экранных образах Дэвид казался идеальным, то в жизни смог разочаровать фанаток.

В 2001 году актер женился на давней подруге Джейми Бергман, с которой был знаком еще в детстве. У них родилось двое детей. В 2010 году, всего через год после появления на свет дочери, Бореаназ публично признался в своей неверности. Он добавил, что надеется вымолить прощение у жены, и они начали работать над своими отношениями. Судя по тому, что развода не последовало, Джейми нашла в себе силы забыть об измене.