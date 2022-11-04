Признал заблуждение перед смертью: слова Градского о молодой жене удивят любого

Обсуждения последнего брака Александра Градского не утихают и после его смерти. Многие поклонники и друзья артиста были уверены, что Марина Коташенко вышла замуж за него лишь ради капитала. 18 лет они прожили без регистрации брака, а свадьбу отметили всего за пару недель до смерти Градского. Однако некоторые сплетники уверяют, что даже в последние дни жизни мэтра за ним ухаживала не молодая жена, а предыдущая супруга Ольга Фартышева. Она, кстати, сейчас претендует на часть наследства композитора, мотивируя свои претензии тем, что после развода имущественные вопросы они так и не уладили.

Более того, и сам Градский перед смертью признал заблуждение насчет своих отношений с молодой возлюбленной. Он считал, что красавица Марина могла бы очаровать мужчину, куда привлекательнее и успешнее. Но ему очень хотелось думать, что главным в их связи был не материальный вопрос, а наличие личной привязанности.