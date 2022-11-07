Притворству конец: Медведева впервые раскрыла истинное отношение к Милохину

Евгения Медведева выдала подноготную своих взаимоотношений с Даней Милохиным. Блогер был партнером фигуристки в шоу «Ледниковый период», но неожиданно для всех покинул проект, сбежав в Дубай.

Долгое время знаменитости намекали на то, что у них роман: перед камерами они не стеснялись целоваться и обниматься. Впоследствии Даня и Женя опровергли слухи о своей романтической связи, заверив всех в том, что они просто друзья. Но, как оказалось, дружбой там и не пахнет.

На замену оскандалившемуся Дане продюсер шоу Илья Авербух взял актера Федора Федотова. Именно рядом с ним двукратная чемпионка мира поняла, что такое нормальные отношения между партнерами. Медведева подчеркнула, что артист, в отличие от блогера, обладает крайне важным для нее качеством.

«Мы с ним уважаем друг друга как люди. Для меня это очень важно», — призналась она в интервью порталу Sport24 . В завершение спортсменка намекнула, что, когда имела дело в Милохиным, ей приходилось закрывать глаза на то, как блогер разговаривал и обходился с ней. Также Медведева успокоила поклонников тем, что уже нашла общий язык с новым партнером, который заинтересован в работе не меньше, чем она.