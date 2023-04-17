Пришлось снимать второй раз: правда о проклятии кинохита СССР проберет до мурашек

Тайну фильма не разгадали до сих пор.

Мир искусства часто связывают с чем-то мистическим и непостижимым. Кино не исключение, ведь съемки многих картин оборачивались трагедиями.

Фильм-притча «Сталкер» Андрея Тарковского считается, пожалуй, самой роковой кинолентой в истории СССР. Режиссеру пришлось переснимать картину, но это было только начало неудач.

Точно неизвестно, почему Андрей Арсеньевич забраковал первую версию фильма. Якобы она получилась неудачной из-за экспериментальной пленки, испортившей всю картину. Также члены съемочной группы говорили о том, что в воздухе витало что-то зловещее, а само место, где снимали Зону, навевало ужас.

Слухи о проклятии «Сталкера» стали распространяться уже позже, когда Тарковский, актер Анатолий Солоницын и ассистент режиссера скончались от одного и того же диагноза.

«Сталкер» стал самым успешным фильмом Тарковского. Картину превозносили как в СССР, так и за рубежом. Но тогда никто не знал, какой ценой эта работа далась прославленному режиссеру.