Пришлось наращивать ногу: ахнете, увидев звезду «Папиных дочек» сегодня

Михаил Казаков чудом выжил после страшной трагедии, случившейся два года назад. Актер, запомнившийся зрителям по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», случайно сорвался с 12-метровой высоты.

После падения он получил серьезные травмы ног и долгое время не мог обходиться без инвалидной коляски и костылей. Когда, казалось бы, главные испытания остались позади и артист был готов к тому, чтобы начинать ходить самостоятельно, возникли новые трудности.

Актер начал мучиться от сильных болей и снова обратился за помощью к медикам. Те обнаружили, что после всех хирургических вмешательств одна конечность звезды стала короче другой. Тогда врачам не оставалось ничего другого, кроме как нарастить ногу Казакову при помощи специального аппарата. «Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги», — подметил он в рамках программы «Звезды сошлись».