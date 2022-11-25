Пришел к ней раздетым: чем обернулась постельная сцена Никулина и Гурченко

Юрию Никулину в кино доставались лишь юмористические персонажи. Поэтому съемки в фильме «Двадцать дней без войны» вызвали у артиста большие сложности. По сюжету он должен был принимать участие в постельной сцене вместе с Людмилой Гурченко. Но Никулин ужасно стеснялся изображать чувства с другой женщиной, ведь был по природе однолюбом. Из-за этого он постоянно отпускал шутки и стремился снизить уровень неловкости.

Например, когда Гурченко с придыханием сообщала ему, что у него очень сильные руки, артист в ответ невозмутимо отвечал, что она еще не видела его ноги. Режиссер Алексей Герман останавливал съемки и ругал Никулина за неуместный юмор.

Постановщик посоветовал артистам привыкнуть друг к другу в полуобнаженном виде, чтобы стеснения в кадре не возникало. Никулин ответственно подошел к делу, и однажды пришел в купе к экранной партнерше в одном нижнем белье. Как рассказал сын актера в программе «Судьба человека», после этой выходки стало понятно, что откровенную сцену снять убедительно не удастся. Герман ограничился лишь эпизодом с поцелуем героев.