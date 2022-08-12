Прирожденные королевы: эти 4 знака зодиака презирают других

Наверняка каждому в жизни доводилось сталкиваться с высокомерными людьми, которые искренне считали, что они лучше окружающих, а значит, все должны относиться к ним с особым почтением. Чужие чувства и интересы не представляют для них ни малейшей ценности – на первое место они неизменно ставят только самих себя. Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака на свет чаще всего появляются такие самопровозглашенные королевы.

Овен

Уроженцы этого знака убеждены, что лучше них не найти никого на белом свете. Окружающие просто обязаны благодарить небеса за счастье лицезреть Овнов, а также всячески выражать представителям огненной стихии свое почтение. Когда добиться такого отношения не удается, Овны впадают в ярость и устраивают серьезные разборки.

Из-за своей импульсивности, несдержанности в поступках и словах они часто отталкивают людей и остаются в гордом одиночестве, говоря себе, что не больно-то им кто-то и нужен.

Скорпион

Скорпионы – настоящие мастера интриг. Они сами возвели себя на невидимый окружающим пьедестал, с которого взирают на мир высокомерно и холодно. Представители водного знака без всяких угрызений совести манипулируют друзьями, близкими, коллегами и случайными знакомыми, иногда даже не ради какой-то выгоды, а чтобы убедиться в своем могуществе.

А если у Скорпионов есть какая-то цель – берегитесь, чтобы достичь ее, они действительно готовы пойти по головам.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца также отличаются высокомерным поведением. В семейных, дружеских, романтических и рабочих отношениях они ставят во главу угла себя любимых, а вот с чувствами и мыслями других людей не очень-то считаются. Кроме того, они способны использовать окружающих в своих целях, а как только достигнут их, вычеркнут несчастных из своей жизни.

Стрельцы довольно злопамятны и мстительны – если кто-то обидел их, они найдут способ наказать обидчика.

Лев

Пожалуй, самым высокомерным знаком в зодиакальном круге является Лев. Еще бы, ведь его покровитель – сам царь зверей! Представители огненного знака считают, что этот мир был создан исключительно ради них. Они не стесняются демонстрировать окружающим свое превосходство и откровенно презирают тех, кто, по их мнению, является неудачником.