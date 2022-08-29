«Природу не обманешь»: россиянам раскрыли глаза на одиночество Бузовой

Ольга Бузова не устает твердить поклонникам, что ждет мужчину, с которым могла бы построить крепкую семью. Пыл артистки и ее веру в любовь не подкосили ни болезненный развод с Дмитрием Тарасовым, ни скандальное расставание с Давидом Манукяном. Однако мечты о сказке со счастливым концом так и остаются мечтами.

Такое положение вещей вряд ли изменится. Так считает скандальный блогер Лена Миро. В новой публикации своего ЖЖ она раскрыла россиянам глаза на причину одиночества Бузовой. «Природу не обманешь: Бузова одна. И всегда будет одна», — заявила Миро. При этом она уточнила, что всему виной внешность теледивы, которая оставляет желать лучшего.

Например, ее лицо блогер назвала отекшим. По мнению Миро, Бузова утратила свою красоту из-за того, что питается колбасой, которую запивает игристым. «Так выглядит правда», — подытожила Миро.