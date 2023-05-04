Природу не обманешь: дочери Деми Мур достались ее «допластические» черты

Когда-то Деми Мур была одной из самых красивых голливудских актрис. Но сегодня ее эксперименты с пластическими операциями и инъекциями ботокса не в силах вернуть те привлекательные черты лица молодой артистки. Однако даже во времена ее юности ходили слухи о том, что жгучая брюнетка не раз оказывалась на хирургическом столе.

Многие считали, что звезда сделала ринопластику, изменила форму подбородка, а также увеличила грудь и губы. Долгие годы она отрицала эти вмешательства, но теперь внешность ее дочки говорит об обратном.

Скаут ЛаРу Уиллис унаследовала от знаменитой матери ее «допластические» черты лица. У девушки выразительный нос с горбинкой, волевой подбородок и тонкие губы. После всех процедур, которые сделала Деми Мур, у нее осталось не так много общего с собственной наследницей. Их объединяют лишь светло-голубые глаза и характерный прищуренный взгляд.