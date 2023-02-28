Природа сыграла злую шутку: тайная внучка Грейс Келли вас несказанно удивит (фото)

Роскошная свадьба Грейс Келли с принцем Монако означала для публики начало новых отношений, за которыми можно пристально следить. Но общественность пропустила момент, когда маленький наследник престола стал настоящим мужчиной и ловеласом.

Сын актрисы интересовался лишь женщинами и автомобилями. И когда вскрылась правда о его внебрачных детях, то этому мало кто удивился. Оказалось, что у мужчины есть старшая дочь Жасмин Грейс. Поскольку она родилась вне законного союза, ей никогда не стать настоящей принцессой.

Но девушка решила получить другой титул. Она захотела быть актрисой, какой когда-то была и ее бабушка. Однако молодая особа не унаследовала грацию и утонченную внешность от своей родственницы. Наоборот, она стала похожа на своего отца, который никогда не отличался привлекательностью.

Впрочем, Жасмин Грейс это не пугает, и на съемках она полностью отдается процессу, не задумываясь, как будет выглядеть на экране.