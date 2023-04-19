Природа сыграла злую шутку: на внучку Элизабет Тейлор без слез не взглянешь (фото)
Внешность звездной наследницы разочарует любого.
Элизабет Тейлор оставила после себя четверых наследников. Сыновей Марка и Кристофера она родила от Майкла Уайлдинга. Было у артистки и две дочери: Элизабет, которую она подарила Майклу Тодду, и Мария, которую знаменитость удочерила вместе с Ричардом Бертоном.
Впоследствии у голливудской дивы появилось ни много ни мало 10 внуков. Далеко не все из них сумели хотя бы чуть-чуть приблизиться к успеху именитой бабушки. Так, интернет-пользователи уверены, что природа отдохнула на первой внучке артистки — Лаеле Уилдинг.
Она появилась на свет в 1971 году, когда Тейлор было 39 лет. Актриса много времени проводила с малышкой — почти каждые выходные. Впоследствии Уилдинг призналась, что именно бабушка прививала ей любовь к красивым вещам и учила быть стильной.
Однако звездная наследница не стала ни актрисой, ни моделью. Она живет в США и работает графическим дизайнером. По мнению многих, Лаела напрочь лишена невероятного очарования своей прославленной родственницы.
«Страшненькая», «Красота бабушки не досталась», «Далека от совершенства», — обсуждают внешность 52-летней Уилдинг в Сети.