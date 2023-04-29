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Природа отдохнула: внешний вид дочери Андрейченко вызывает оторопь

29 апреля 2023 19:30
Природа отдохнула: внешний вид дочери Андрейченко вызывает оторопь

В этом году девушка отметит 34-й день рождения.

Наталья Андрейченко и ее супруг Максимилиан Шелл стали родителями в 1989 году. Их дочь Настасья с раннего детства была заинтересована в актерском ремесле и практически сразу определилась с будущей профессией. При этом наследница знаменитостей унаследовала от родных лишь талант, но не красоту.

Дело в том, что Настасья совсем не похожа на Андрейченко или на своего отца Шелла. Оба супруга славились красотой и сражали одним лишь взглядом фанатов на всех континентах.

Их дочь же отличается лишним весом, из-за которого ее внешность заметно изменилась. В Настасье невозможно узнать ни одного из родителей, и даже на совместных снимках они выглядят как чужие друг другу люди.

Природа отдохнула: внешний вид дочери Андрейченко вызывает оторопь

Фанаты знаменитостей с удивлением реагируют на их наследницу. Обсуждая жизненный путь Настасьи, они неизменно обращают внимание на ее внешность, а некоторые даже предполагают, что Андрейченко не является ее родной матерью.

«Вот уж „природа отдохнула“ по-настоящему!», «Только посочувствовать... Особенно дочери Натальи Андрейченко», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Зеркало для героя»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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