Природа отдохнула: внешний вид дочери Андрейченко вызывает оторопь

Наталья Андрейченко и ее супруг Максимилиан Шелл стали родителями в 1989 году. Их дочь Настасья с раннего детства была заинтересована в актерском ремесле и практически сразу определилась с будущей профессией. При этом наследница знаменитостей унаследовала от родных лишь талант, но не красоту.

Дело в том, что Настасья совсем не похожа на Андрейченко или на своего отца Шелла. Оба супруга славились красотой и сражали одним лишь взглядом фанатов на всех континентах.

Их дочь же отличается лишним весом, из-за которого ее внешность заметно изменилась. В Настасье невозможно узнать ни одного из родителей, и даже на совместных снимках они выглядят как чужие друг другу люди.

Фанаты знаменитостей с удивлением реагируют на их наследницу. Обсуждая жизненный путь Настасьи, они неизменно обращают внимание на ее внешность, а некоторые даже предполагают, что Андрейченко не является ее родной матерью.