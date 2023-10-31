Природа на ней отдохнула: как выглядит дочь одной из самых красивых победительниц «Мисс мира»

Айшвария Рай впервые стала матерью довольно поздно — в 37 лет. Долгое время знаменитость не показывала дочь Аарадью публике. И настал момент, когда поклонники поняли почему.

Поначалу обладательница титула «Мисс мира» неохотно говорила о своей наследнице. Но теперь все изменилось. Звезда часто выкладывает снимки 12-летней девочки в социальных сетях. И каждая публикация только радует хейтеров.

Те спешат констатировать факт: природа на Аарадье отдохнула. Дочь знаменитой индианки не унаследовала ее неземную красоту. У подростка более крупные черты лица. Многие сходятся во мнении о том, что она больше похожа на своего отца — Абхишека Баччана.

Прежде ходили слухи о том, что у ребенка серьезные проблемы с ногами. Фанаты заметили, что почти до пяти лет актриса носила девочку на руках. Потом начали говорить, что у крохи аутизм. Официального подтверждения этим домыслам не поступало.