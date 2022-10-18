Припоминают не один год: переодевшийся в женщину Том Хэнкс вызвал оторопь

Это сейчас 66-летний Том Хэнкс — звезда с мировым именем и обладатель двух премий «Оскар». А в начале 80-х годов актер соглашался на любые роли, чтобы закрепиться на экране. Ему повезло: Тома пригласили исполнить одного из центральных персонажей в ситкоме «Закадычные друзья» в 1980 году. Вот только по сюжету Хэнксу пришлось переодеваться в женщину. Его герою нужно было снять номер в гостинице вместе с другом, но отель для женщин был намного дешевле, поэтому приятели решили сэкономить.

Сериал сначала был довольно успешным среди зрителей, однако рейтинги с каждым эпизодом становились все ниже. Сейчас о нем уже никто и не вспоминает, однако снимки 24-летнего Тома в блузке и розовом жакете с пышной прической до сих пор веселят его поклонников в Сети.

Кстати, сам актер не любит вспоминать о съемках в «Закадычных друзьях». Спустя 2 года после работы в сериале ему предложили главную роль в мелодраме «Всплеск», которая принесла ему первую славу. И больше в его карьере историй с переодеваниями не было.