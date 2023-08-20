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Принимает поздравления: Стриженова выходила обреченного на смерть питомца

20 августа 2023 15:30
Принимает поздравления: Стриженова выходила обреченного на смерть питомца

Актриса поделилась радостным событием.

Екатерина Стриженова не только прекрасная актриса, но и хороший человек. Женщина не может пройти мимо тех, кто нуждается в помощи. Именно так она обрела очаровательного домашнего питомца — белку Коко. Артистка рассказала историю появления пушистой красавицы в своем доме.

В своем Telegram-канале Стриженова рассказала, что год назад с дерева во дворе ее дома упал крошечный бельчонок. У малышки была сломана задняя лапка, а один глаз так и не начал видеть. Но благодаря заботе Екатерины животное поправилось и стало любимцем всех домочадцев.

Сегодня Коко живет в собственном четырехэтажном домике, ворует карандаши и веселит своими выходками всю семью.

Актриса поделилась, что белка может уснуть в ее капюшоне, а в карманы одежды прячет орехи и шишки. Поклонники поздравили Стриженову с такой маленькой, но радостной годовщиной.

Принимает поздравления: Стриженова выходила обреченного на смерть питомца
Фото: соцсети, Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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