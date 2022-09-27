Принцесса Диана могла сыграть в сиквеле худшего фильма в истории кино

В кинематографе нередки ситуации, когда мнения зрителей и критиков по одному и тому же фильму полярно расходятся. Так произошло и с лентой «Телохранитель» 1992 года. Пока в прокате картина устанавливала рекорды, собрав более 400 млн рублей, эксперты были о ней невысокого мнения. Исполнителей главных ролей — Кевина Костнера и Уитни Хьюстон — номинировали на антипремии, а критики безжалостно окрестили фильм худшим в истории кино.

Тем не менее это не помешало создателям запланировать сиквел и договориться о съемках с настоящей большой звездой. В продолжении главная роль отводилась бы принцессе Диане, которую от назойливого внимания папарацци спасал герой Костнера.

У них даже состоялся телефонный разговор, который навсегда запомнил актер. В беседе принцесса смущенно поинтересовалась, предполагает ли фильм поцелуи между персонажами. Кевин заверил Диану, что эти сцены будут сняты максимально комфортно для нее. Но идее сиквела не суждено было сбыться. Сценарий принцесса получила всего за день до трагической смерти.