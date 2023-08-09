Их королевского высочества больше нет: принц Гарри повторил судьбу Дианы

Король Великобритании Карл III официально является отцом только одного принца. Своего младшего сына Гарри он более наследником не считает. Вместе с женой Меган Маркл его исключили из королевской семьи и лишили титула «Их королевское высочество», которым до сих пор была наделена звездная чета.

Три года назад Гарри и Меган сами сообщили о том, что выходят из королевской семьи и переезжают в США, чтобы жить собственной жизнью. После этого тогда еще царствующая королева Елизавета II запретила им называться «Королевскими высочествами». Но в составе королевской фамилии Меган и Гарри все еще значились. Теперь же их исключили и из состава семьи. Видимо, Карл III окончательно убедился, что блудный сын не вернется в лоно семьи и не перестанет позорить династию своими выходками, передает издание Mirror .

Когда-то этот титул потеряла и мать Гарри, принцесса Диана. После развода с тогда еще принцем Чарльзом женщина не стеснялась в выражениях и рассказывала о своем браке журналистам. Это не понравилось будущему королю, и он потребовал у матери лишить бывшую жену всех титулов.