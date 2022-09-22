Принц Гарри расставил все точки над «i» одним поступком: про мир в семье можно забыть

Взаимоотношения членов королевской семьи Великобритании давно стали объектом всеобщего внимания. Многие ждут, когда же принц Гарри воссоединится со своими родными, чему, по мнению многих, препятствует его супруга Меган Маркл.

После того как из жизни ушла Елизавета II, в Сети принялись с новой силой говорить о том, что долгожданное примирение не за горами. Якобы горькая утрата заставит королевскую семью одуматься и отпустить былые обиды. Но всего один поступок принца Гарри дал понять, что про мир можно забыть.

Во время похорон бабушки герцог Сассекский так ни разу и не заговорил со своим братом — принцем Уильямом. Более того, принц Гарри вместе с женой уже покинул Великобританию и вернулся в США, чем окончательно расставил все точки над «i».