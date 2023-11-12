Пример отца оказался заразительным: что происходит с дочерью Михаила Ефремова

Михаил Ефремов после окончания школы пошел по стопам своих родителей, поступив в Школу-студию МХАТ. И знаменитую династию сначала продолжил сын артиста Никита, а не так давно в числе студентов учебного заведения оказалась и его средняя дочь Вера.

Как пишет «Комсомольская правда», получив школьный аттестат, Вера не собиралась становиться актрисой. Она подала документы в Высшую школу экономики, чтобы заниматься управлением в креативных индустриях.

Но совсем скоро поняла, что специальность ей не подходит, забрала документы после первой сессии и решила повторить путь своего отца.

В итоге ей удалось поступить в Школу-студию, где учились и преподавали многие ее родственники. Вера попала в мастерскую Марины Брусникиной и Сергея Щедрина, а ее одногруппницей, по данным СМИ, станет дочь Михаила Пореченкова Мария.