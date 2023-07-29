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Прилучный с молодой женой отличился на весь белый свет: люди волнуются за здоровье их малыша

29 июля 2023 10:30
Прилучный с молодой женой отличился на весь белый свет: люди волнуются за здоровье их малыша

Отправили ребенка в самое пекло.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян отправились в отпуск впервые после рождения ребенка. Весной у пары родился сын Микаэль. В поездку они с собой взяли не только детей от первого брака Прилучного, Тимофея и Мию, но и младенца.

Куда направилась счастливая семья, Прилучный не сообщил. Место назначения их семейной поездки он предложил угадать подписчикам. Но актера быстро разоблачили: одна женщина в комментариях рассказала, что летела вместе с ним в самолете. Оказалось, что Брутян и Прилучный отвезли детей на Мальдивы.

Эта новость не вызвала энтузиазма у пользователей Сети. Многие сочли, что в такое пекло ехать вместе с малышом, которому еще не исполнилось и полугода, — это крайне сомнительное решение. Даже взрослым бывает сложно адаптироваться к высокой влажности и жаре, что и говорить о младенцах.

«Горе-родители», — возмущаются в комментариях.

Прилучный с молодой женой отличился на весь белый свет: люди волнуются за здоровье их малыша
Фото: unsplash.com, Pavel Kashaev, Global Look Press/globallookpress.com, Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, Социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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