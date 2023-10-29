Прилучный — псевдоним: вот какую фамилию «мажор» скрывал от страны

Актер отказался от настоящей фамилии много лет назад.

На заре карьеры Павел Прилучный оказался на распутье. Оставить фамилию, которая досталась ему от ушедшего из жизни отца и таким образом почтить его память? Или взять в качестве творческого псевдонима фамилию матери?

После долгих мытарств и мук выбора Павел Дэль перестал существовать, а миллионы поклонниц полюбили Павла Прилучного. Настоящая фамилия, как говорили промоутеры и менеджеры начинающей звезды кино, не звучала.

Почему артист долго не мог решиться на перемены? В группе «Новости Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что Прилучный не мог отказаться от единственного наследия умершего отца.

Артист был уверен, что, поменяв фамилию, предаст память о родителе. Но ради карьеры решился на псевдоним. И даже пошел дальше. Сменил документы и официально взял фамилию матери, став Прилучным не только для поклонников, но и в паспорте.