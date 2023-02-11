Прикрывалась руками: народ в шоке от самого откровенного платья года (фото)

Многие селебрити не упускают возможности оголиться на публике. Так называемые голые платья давно стали обыденностью, но одной звездной красотке удалось перещеголять всех.

Поклонники давно заметили, что Эмили Ратаковски часто экспериментирует со стилем. Модель выглядит эффектно как в оверсайз, так и в облегающих фигуру нарядах. Однако на этот раз она явно перешла черту.

На вечеринку в рамках Недели моды в Нью-Йорке бывший ангел Victoria’s Secret пришла в таком виде, от которого у окружающих волосы встали дыбом. Знаменитость отдала предпочтение черному платью, под которое не надела нижнее белье.

Этот наряд можно смело назвать самым откровенным платьем года еще и потому, что он был прозрачным — модели приходилось прикрывать интимные места руками. При этом многие не оценили смелость Эмили, отметив, что, глядя на нее, любой человек испытает чувство испанского стыда.