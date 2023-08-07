«Приходится делать выбор»: Бардуков ошарашил заявлением об уходе

Алексей Бардуков до поры до времени успешно совмещал работу в театре и в кино. Но затем в жизни артиста произошли перемены — он покинул «Сатирикон».

Новость об этом стала потрясением для фанатов. Когда же артист вновь вернулся на театральную сцену, те с облегчением выдохнули. А недавно Бардуков дал новое интервью, в котором ошарашил публику заявлением об уходе.

Актер признался, что, покидая «Сатирикон», знал, что уходит не навсегда. Он уточнил, что продолжает работать в составе труппы. Но при этом подметил, что после рождения сына его приоритеты изменились.

Знаменитости стало гораздо сложнее совмещать театр и кино. Иногда, по его словам, в работе случаются неполадки.

«Приходится делать выбор», — заметил любимец публики в беседе с порталом «КиноТеатр ».

При этом Бардуков подчеркнул, что никогда не сделает выбор исключительно в пользу кино. Артист напомнил всем, что свой творческий путь начинал именно с театра, поэтому он всегда будет для него на первом месте.