Приемная дочь Хаматовой удивительно похожа на актрису: вы обязаны увидеть эту роковую брюнетку

Чулпан Хаматова после переезда в Латвию поставила на паузу свою актерскую карьеру в России. Несмотря на это, поклонники продолжают пристально следить за жизнью артистки и ее семьи. На этот раз в центре всеобщего внимания оказалась средняя дочь знаменитости Ася.

В СМИ появилась новость о том, что звездная наследница решила переехать в Америку. Но не только это удивило интернет-пользователей. В Сети горячо обсуждают свежие снимки роковой брюнетки. К 20 годам Ася стала удивительно похожа на свою мать.

Казалось бы, что в этом странного, но не стоит забывать: эффектная красотка не родная, а приемная дочь знаменитости. Ее Чулпан забрала из детского дома в 2003 году. К слову, о жизни и увлечениях Аси известно не так уж много. По стопам матери она не пошла и получила профессию юриста. А свободное время наследница звезды любит проводить за игрой в теннис.