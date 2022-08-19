Причинил жуткую боль: за что Луппиан так и не смогла простить Боярского

Михаил Боярский не был хорошим мужем и примерным семьянином. Супруга артиста Лариса Луппиан вскрыла подноготную своего брака и призналась, что возлюбленный причинил ей жуткую боль.

Актриса не стала отрицать, что столкнулась с неверностью своего избранника. Луппиан была готова поставить точку в отношениях с Боярским, однако развестись с ним так и не смогла.

По уверению знаменитости, ее остановила болезнь мужа, у которого врачи диагностировали панкреатит и диабет. Луппиан нашла в себе силы оставить обиды в прошлом, но в то же время четко дала понять, что так и не простила Боярского. Сам он не желает признаваться в том, что изменял жене, а потому делает вид, что ничего не было.

Луппиан же не пожелала делать хорошую мину при плохой игре. «Ничего не забыла. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», — цитирует артистку портал «Экспресс газета ».