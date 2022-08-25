Причина абсурдна: правда о разводе Сталлоне после 25 лет брака вызвала оторопь

Новость о том, что Сильвестр Сталлоне разводится с Дженнифер Флавин, прогремела как гром среди ясного неба. Супруги прожили вместе 25 лет и воспитывали троих дочерей. Актер даже набил на плече татуировку с изображением возлюбленной, однако все это не уберегло пару от расставания.

Звезда не спешит вдаваться в подробности перемен в личной жизни, а потому в Сети начинают появляться всевозможные теории. В новом материале портала Page Six озвучена причина развода Сталлоне, которая многим покажется абсурдной.

Дело в том, что актер вновь побывал в тату-салоне, где поверх изображения экс-возлюбленной набил своего любимого пса Баткаса, которого можно увидеть в проекте «Рокки». Ранее актер испытывал крайнюю нужду и продал друга. Впрочем, затем он выкупил его обратно, что обошлось звезде в 15 тысяч долларов.

Но поводом для раздора в семье якобы стала история, связанная с другой собакой. Журналисты вышеупомянутого портала предположили, что Флавин решила уйти от Сталлоне, поскольку не захотела, чтобы в их доме поселился ротвейлер по кличке Дуайт.