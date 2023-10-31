Причастен Рязанов: как Людмилу Максакову опозорили на весь СССР

Страшная и трагичная история из жизни Людмилы Максаковой легла в основу популярного фильма. Поначалу правду удавалось скрывать. Но все тайное становится явным, и этот случай не стал исключением.

Эльдар Рязанов не хотел называть имена людей, о которых он снял ленту «Вокзал для двоих». Режиссер подчеркивал: они слишком известны, чтобы их раскрывать. Главный герой картины берет на себя вину за смертельное ДТП, которое устроила его жена. Спустя время народ узнал, что прототипами персонажей стали Микаэл Таривердиев и Людмила Максакова.

Композитор и актриса попали в автомобильную аварию, в которой погиб человек, внезапно выскочивший на дорогу. Музыкант назвал виноватым себя, хотя, как гласит легенда, за рулем находилась артистка. Таким образом Рязанов невольно оказался причастен к тому, что лицедейку опозорили на всю страну.

Между тем Людмила Васильевна всегда отрицала свою причастность к чужой гибели. Звезда назвала эту историю «чудовищным» мифом, утверждая, что в тот роковой день автомобилем управлял именно Таривердиев.