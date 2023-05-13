При взгляде на сына Ягужинской из «Гардемаринов» дух захватывает: убедитесь сами

Дебютом Татьяны Лютаевой стала картина «Гардемарины, вперед!», в которой она сыграла Анастасию Ягужинскую. И после такого оглушительного успеха юная красавица смогла построить блестящую карьеру. Поэтому некоторые ее поклонники посчитали, что и наследники артистки пойдут по стопам матери.

Дочь знаменитости действительно связала свою жизнь с кинематографом, но сын решил иначе. Доминик Раманаускас оказался невероятно сообразительным юношей и уже в 16 лет сумел поступить в МГУ. Его привлекает ресторанный бизнес, но пока молодой человек не определился, чем хочет заняться в будущем.

Кроме выдающихся умственных способностей наследник Лютаевой обладает яркой внешностью. У него мужественные черты лица, густые темные брови и добрая улыбка. Красавец производит впечатление интеллигентного и образованного юноши, поэтому девушки вряд ли могут перед ним устоять.