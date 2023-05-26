При взгляде на рыжую из «Клуба "Завтрак"» станет не по себе: убедитесь сами

Молли Рингуолд прославилась на весь мир после выхода кинохита 80-х «Клуб „Завтрак“». Актриса сыграла рыжеволосую Клэр Стэндиш и стала кумиром молодежи. Однако после своей триумфальной роли Молли исчезла с экранов, и сегодня о ней мало что слышно.

После картины «Клуб „Завтрак“» карьера Рингуолд пошла на спад. Она отказывалась сниматься в фильмах и «переключилась» на сериалы. В фильмографии актрисы не так много ярких работ, среди которых можно выделить картины «Милашка в розовом», «Шестнадцать свечей», «За гранью возможного».

Сегодня 55-летняя Молли почти не снимается в кино. Она посвящает свое время семье — мужу и трем детям. В это трудно поверить, но Рингуолд почти не изменилась со времен ленты «Клуб „Завтрак“». Очевидно, что Молли не прибегала к помощи хирургов и косметологов, ведь у нее естественное лицо и гладкая кожа без следов инъекций.

Поклонники актрисы в ступоре, ведь Рингуолд практически «заморозилась» в одном возрасте. От этого многим становится не по себе. Видимо, Молли очень повезло с генетикой.