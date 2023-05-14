При взгляде на «нового» Пьера Ришара мурашки по коже: не оценили даже французы

Французский кинематограф славится не только своими мелодрамами, но и неповторимыми комедиями. Одной из них стала картина под названием «Игрушка». Главную роль в ней сыграл Пьер Ришар, подаривший своему персонажу особый шарм.

Однако харизматичный актер не принял участие в ремейке известного фильма. Вместо него героя сыграл артист с марокканскими корнями Жамель Деббуз. Он хорошо известен широкому зрителю благодаря мелодраме «Амели» и приключенческой комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра».

Тем не менее люди раскритиковали артиста, поскольку в этой роли он смотрится нелепо. К тому же в новом фильме поднимаются проблемы национальной идентичности, которые каждый человек может трактовать по-своему, из-за чего не исключены конфликты. А повседневные трудности обычных французов в картине практически не затронуты. Поэтому граждане и не оценили ремейк любимой комедии.