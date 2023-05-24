При взгляде на Джейн Фонду оторопь берет: в 85 лет так выглядеть неприлично

Кажется, что для Джейн Фонды нет ничего невозможного, ведь в своем преклонном возрасте она успевает сниматься в кино, появляться на телевидении, заниматься продюсированием и выпускать книги. К тому же актриса предпочитает не засиживаться дома и часто посещает светские мероприятия.

При таком бешеном ритме жизни она умудряется находить время и для заботы о своей красоте. На фоне ровесниц знаменитость выглядит моложе как минимум на 20 лет. У нее почти идеальная и гладкая кожа, четкий овал лица и белоснежная улыбка.

Однако Джейн Фонда слишком много усилий прикладывает для того, чтобы выделяться. 85-летняя актриса всеми способами старается омолодиться, что порой кажется неприличным. Поэтому все, начиная с жестов и ярких костюмов, выглядит неестественно. А рядом со своими возрастными коллегами артистка зачастую ведет себя вызывающе, привлекая к себе все внимание публики.