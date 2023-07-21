При виде такого Лелика из «Бриллиантовой руки» худсовет впал в ступор: забраковали - и правильно сделали

Советский режиссер Леонид Гайдай любил работать с одними и теми же артистами в разных проектах. С ними он находил общий язык и создавал те шедевры, которые до сих пор так любит публика. В картину «Бриллиантовая рука» он приглашал одного из своих «любимцев» Михаила Пуговкина. Но его кандидатуру отвергли на художественном совете.

Пуговкин пробовался сразу на две роли в комедии и оба раза получил отказ. Изначально он претендовал на роль Геши Козодоева, которую в итоге сыграл Андрей Миронов. Худсовет перебрал кандидатуры Рудольфа Рудина, Валерия Носика и даже Георгия Вицина. Но все они были отвергнуты. роль отдали Андрею Миронову, который виртуозно с ней справился.

Тогда Пуговкин снова напросился на пробы — на этот раз на роль Лелика. Но между Леонидом Сатановским, Михаилом Пуговкиным и Анатолием Папановым художественный совет выбрал последнего. Ему гораздо лучше удалось передать роль карикатурного бандита, у Михаила Ивановича Лелик получался уж больно положительными и интеллигентным.