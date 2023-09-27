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При виде молодого Джигарханяна учащается пульс: в старости утратил истинный облик

27 сентября 2023 10:40
При виде молодого Джигарханяна учащается пульс: в старости утратил истинный облик

Ему позавидовал бы и Брэд Питт.

Армен Джигарханян обычно ассоциируется со своими поздними ролями. В них он играл уже пожилых мужчин. Иногда кажется, что актер всегда был седовласым, с пушистой щеткой усов и с лицом, испещренным морщинами. Но это совсем не так.

В молодости Армен Джигарханян был красавцем, можно сказать, секс-символом. Статный, с волосами цвета вороного крыла и пронзительным взглядом. Но карьера актера началась не в самое простое время, в 50-е годы. И его яркая красота не очень подходила под амплуа того времени.

Но вот когда Армену Джигарханяну уже стало больше 50 лет, слава, наконец-то настигла его. После ролей в фильмах «Здравствуйте, я ваша тебя!» и «Место встречи изменить нельзя» он стал заменит на весь СССР. Потом в жизни актера было еще много ярких ролей. Но все они делали ставку на талант и харизму, а не на увядающую красоту артиста.

При виде молодого Джигарханяна учащается пульс: в старости утратил истинный облик
Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Перед восходом солнца" (1961)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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