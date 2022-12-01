При виде 60-летней Милен Фармер оторопь берет: вздрогнет каждый (фото)

Песни Милен Фармер в нулевые звучали в России чуть ли не из каждого утюга. Сегодня артистка уже не может похвастаться такой бешеной популярностью, ведь о ней практически ничего не слышно.

Впрочем, на родине, во Франции, Фармер по-прежнему остается суперзвездой. Недавно она засветилась на обложке журнала Gala и поразила фанатов тем, как потрясающе выглядит в свои 60 лет. Многие отмечают, что исполнительнице, которая будто знает секрет вечной молодости и красоты, нельзя дать больше 45.

Впрочем, есть у певицы и хейтеры, которые легко находят объяснение тому, что с возрастом она совсем не меняется. Фармер позиционирует себя как чайлдфри, подчеркивая, что не нуждается в детях, поскольку она «сама у себя любимая дочка». По мнению злопыхателей, если бы знаменитость все же обзавелась наследниками, то вряд ли сумела бы сохранить свою фигуру такой стройной и подтянутой.